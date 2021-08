Museumsschiff Tinguely Ahoy legt in Uerdingen an : Tinguelys Karriere startete im Haus Lange

Jean Tinguely hatte 1960 im Haus Lange seine erste Museums-Einzelausstellung. Links der damalige Direktor Paul Wember. Foto: Kunstmuseen Krefeld

Krefeld Mittwoch und Donnerstag macht das Museumsschiff Tinguely Ahoy in Uerdingen am Rheinwerft fest. 1960 hatte der Künstler in Krefeld seine erste Einzelausstellung in Deutschland – entdeckt vom damaligen Direktor Paul Wember.