Kriminalität : Wohnwagen im Wert von 80.000 Euro gestohlen

Krefeld Der Dieb hat nicht damit gerechnet, dass die beiden Anhänger besonders präpariert waren. Die Spur führte nach Frankreich. Spannend ist die Frage, wie die beiden Anhänger gestohlen wurden.

Überraschend schnell hat die Polizei einen massiven Diebstahl aufgeklärt: Am frühen Mittwochmorgen, 3. August, wurden auf einem Bauernhof auf der Nieper Straße zwei Wohnwagen entwendet. Beide Fahrzeuge konnten im Rahmen der Ermittlungen noch gestern Abend in Frankreich sichergestellt werden.

Die Besitzer der Wohnwagen hatten den Diebstahl am Morgen gegen 6 Uhr bemerkt und erstatteten Anzeige. Demnach hatte der Landwirt an der Nieper Straße noch in der Nacht einen Unbekannten auf seinem Hof gesehen; er konnte ihn aber nicht genauer beschreiben. Ein Besitzer hatte seinen Wohnwagen mit einem „Tracker“, einem Gerät zur Ortung von Fahrzeugen, ausgestattet. So konnten die Ermittler verfolgen, dass das Fahrzeug bereits über die französische Grenze gefahren war. Durch die Zusammenarbeit mit den Kollegen vor Ort konnten beide Wohnwagen schließlich auf einem Grundstück in der Nähe von Lille sichergestellt werden.