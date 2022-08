Polizei sucht Zeugen : 17 Katalysatoren von Gebrauchtwagen in Rheinberg gestohlen

Die Katalysatoren der Autos wurden abgebaut und gestohlen (Symbolfoto). Foto: dpa/Marijan Murat

Rheinberg Die Polizei teilte mit, dass noch unbekannte Täter am vergangenen Wochenende vom Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers an der Straße An der Neuweide in Winterswick 17 Katalysatoren gestohlen haben.

Das Gelände ist mit einem etwa zwei Meter hohen Zaun umgeben, auf dem abgemeldete Autos ohne Kennzeichen standen. Am Dienstag habe der Autohändler Anzeige bei der Polizei erstattet. „Diebe von Katalysatoren haben es meist auf die wertvollen Edelmetalle darin abgesehen“, teilte die Polizei mit. Da der Ausbau und der Abtransport möglicherweise aufgefallen sind, sucht die Polizei nach Zeugen der Tat. Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg unter der Telefonnummer 02843 9276-0.

