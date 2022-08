In einem Waldstück in Düsseldorf : Brutaler Überfall auf Taxifahrer – Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf Auf einem Wanderparkplatz in Düsseldorf ist ein Taxifahrer in der Nacht zu Sonntag Opfer eines brutalen Raubs geworden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

In Düsseldorf ist ein Taxifahrer in der Nacht zu Sonntag von zwei Männern ausgeraubt und misshandelt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 72 Jahre alte Fahrer die beiden unbekannten Männern gegen 1 Uhr am Taxihalteplatz Heine-Allee in der Altstadt als Fahrgäste aufgenommen. Die Fahrt in einem Großraumtaxi führte zum Wanderparkplatz Rolandsburg am Aaper Wald im Stadtteil Ludenberg. Dort überfielen die Männer den Mann und raubten ihm seine Tageseinnahmen.