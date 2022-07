Feuerwehreinsatz in Düsseldorf-Stockum : Brennende Schrottautos setzten auch Gewerbebetrieb in Brand

Die Rauchsäule über Stockum. Foto: Frieder Junghans

Düsseldorf Die Feuerwehr war am Mittwoch im Einsatz in Stockum – dort standen Schrottfahrzeuge in Brand, das Feuer hatte zudem auf einen benachbarten Betrieb übergegriffen.

Die Feuerwehr Düsseldorf ist am Mittwoch zu einem Großeinsatz an der Sandstraße in Stockum ausgerückt. Aus bislang ungeklärter Ursache standen dort mehrere Schrottautos auf dem Gelände eines Gartenbaubetriebs in Brand. Das Feuer hat auch auf Container und das Gebäude eines benachbarten Jalousienbetriebs überbegriffen. Der Anbau stand der Feuerwehr zufolge vollständig in Flammen. Es gab keine Verletzten.

Wie die Feuerwehr mitteilte, haben die Einsatzkräfte sofort mit der Bekämpfung des Brandes begonnen und Verstärkung angefordert. Rund um die Sandstraße war eine Rauchsäule auch aus weiter Entfernung sichtbar. Die Einsatzkräfte haben mit Kettensägen die Zwischenbalken des brennenden Gebäudes zertrennt, um die Brandnester zu löschen. Die Feuerwehr konnte zudem verhindern, dass die Flammen auf weitere Nachbargebäude übergreifen.

Gegen 18 Uhr wurde der Einsatz beendet, die Polizei hat den Brandort versiegelt und ermittelt nun wegen der Brandursache.

(veke)