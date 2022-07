Abbiegefehler : Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Düsseldorf Beim Linksabbiegen hat ein Autofahrer im Düsseldorfer Stadtteil Flingern ein entgegenkommendes Motorrad nicht beachtet. Es kam zur Kollision.

Ein 53 Jahre alter Motorradfahrer ist am frühen Freitagmorgen in Flingern mit einem Mercedes kollidiert. Der Polizei zufolge war er auf der Ronsdorfer Straße unterwegs in Richtung Bruchstraße gewesen, als der Fahrer des Pkw, der ihm entgegenkam, plötzlich nach links in den Höherweg abbog.