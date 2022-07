Vorfall in Niederkrüchten : Zeugen nach Einbruch gesucht

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Niederkrüchten Unbekannte sind am Samstag in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 20.15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße „Am Kamp“ in Alt-Niederkrüchten eingebrochen.

