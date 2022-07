Unbekannte zündeln in Monheim : Brandstifter in Monheim unterwegs

Die Feuerwehr Monheim hat das brennende Taxi gelöscht und ein Übergreifen auf nebenstehende Fahrzeuge verhindert. Foto: Patrick Schüller

Monheim Am Mittwochabend haben unbekannte Brandstifter den Scheibenwischer eines abgestellten Taxis am Berliner Platz in Monheim angezündet.

Von Dirk Heuer

Von Dirk Heuer

Monheim Die Feuerwehr Monheim hat am Mittwochabend ein brennendes Taxi gelöscht. „Wir wurden um 21.55 Uhr angerufen und darüber informiert, dass ein Taxi brennt“, sagt Markus Stenzel, Sprecher der Feuerwehr Monheim. Die Monheimer Wehr rückt deswegen sofort mit drei Fahrzeugen in Richtung Berliner Platz aus, denn neben dem Taxi stehen rechts und links Fahrzeuge und vor dem brennenden Auto wachsen Büsche. Die Feuerwehr will ein mögliches Übergreifen der Flammen in jedwede Richtung verhindern.

„Beim Eintreffen hat sich herausgestellt, dass das Feuer vom Scheibenwischer des Wagens ausging. Von dort breitete es sich über den Kunststoff zwischen Scheibe und Motorhaube in Richtung des Motors aus“, erläutert der Sprecher. Im Inneren des Motorraums entzünden und beschädigen die Flammen zahlreiche Dichtungen und Leitungen. „Auch die Batterie ist durch das Feuer beschädigt worden“, so Stenzel. Der Brand sei eindeutig am Scheibenwischer entstanden. Wie der Wischer in Brand geraten ist, kann der Sprecher der Monheimer Feuerwehr nicht sagen. Durch das Feuer im Innenraum schmilzt zudem der Lack auf der Motorhaube des Taxis und hinterlässt einen runden schwarzen Brandfleck.