Rauch über Düsseldorf : Feuerwehr im Großeinsatz nach Knall in Pferdescheune

Foto: dpa/David Inderlied

Düsseldorf In Düsseldorf-Hamm ist eine Scheune in Brand geraten. Die Tiere konnten alle in Sicherheit gebracht werden. Die Löscharbeiten dauern weiter an.

Die Feuerwehr Düsseldorf musste Samstagmittag zu einem Großeinsatz in Hamm ausrücken. Aus bislang unbekannter Ursache brannte es nach einem Knall im Bereich einer Scheune. Die Rauchsäule war auf der Anfahrt bereits aus mehreren hundert Metern sichtbar. Die Feuerwehr teilte bereits mit, dass vor Ort ein Gebäude in einem Umfang von geschätzt 150 qm Fläche brennt.

Es konnten alle Pferde, die sich in der Scheune befanden, in Sicherheit gebracht werden. Eine Person wurde vom Rettungsdienst untersucht, sie sei aber unverletzt, teilte die Feuerwehr mit. Ein leicht verletzter Feuerwehrmann wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Der Feuerwehreinsatz dauert weiterhin an. Die Wasserversorgung vor Ort gestaltet sich zudem schwierig. Aufgrund der Lage der Scheune muss die Feuerwehr auf weiter entfernte Hydranten zurückgreifen.

