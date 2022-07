Überfälle in Wegberg​: Männer stehen nach brutalem Raubzug vor Gericht​

Wegberg Zwei mutmaßlichen Tätern wird vorgeworfen, im Februar in Wegberg mehrere Autos geknackt und zwei Männer angegriffen zu haben. Sie sind unter anderem wegen schwerer räuberischer Erpressung angeklagt.

Wegen eines großen Raubzugs in Wegberg müssen sich im kommenden Monat ein Wegberger (Jahrgang 1991) und ein Mönchengladbacher (Jahrgang 1994) vor der großen Strafkammer des Mönchengladbacher Landgerichts verantworten. Ihnen werden Diebstahl mit Waffen, versuchter schwerer Raub und versuchte schwere räuberische Erpressung zur Last gelegt.

Den beiden Männern wird von er Anklage vorgeworfen, in einer Nacht im Februar in Wegberg binnen kurzer Zeit gleich eine ganze Reihe an Delikten begangen zu haben. Zunächst sollen die beiden Angeklagten die Scheibe eines Audi Q5 eingeschlagen und diesen nach Diebesgut durchsucht haben. Dabei sollen sie knapp 20 Euro an Münzgeld gefunden und erbeutet haben. Anschließend sollen die Männer einen Skoda Superb geknackt haben und aus dem Inneren einen Rucksack, Sportbekleidung, eine Brille, ein Paar Kopfhörer und ein Paar Sportschuhe gestohlen haben. Weiter ging es mit einem Citroen Berlingo, aus dem die Täter ein Klappmesser, eine Sonnenbrille, eine Taschenlampe und ein Multitool erbeutet haben sollen.