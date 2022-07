Messerangriff in Düsseldorf : Pizzabote rettet 20-Jährigen mit Stichverletzungen

Die Polizei sucht nach dem Angriff nach Zeugen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Düsseldorf Ein 20-Jähriger wurde in der Nacht zu Sonntag mit einer Stichwaffe schwer verletzt. Er schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr – ein Pizzabote half dem hilflosen Mann. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Erneut wurde am Wochenende in Düsseldorf ein junger Mann mit einer Stichwaffe verletzt – die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Umstände des Vorfalls sind aber noch unklar, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der junge Mann wurde in der Nacht zuvor in Derendorf aufgefunden.

Der Fahrer eines Pizza-Lieferdienstes war gerade mit seinem Wagen auf dem Heimweg, als er den hilflosen Mann auf der Derendorfer Straße sah, teilte die Polizei mit. Der Pizzabote sprach den 20-Jährigen an und erkannte die frische Verletzung. Er alarmierte den Rettungsdienst, der Verletzte wurde sofort in eine Klinik gebracht und notoperiert. Der 20-Jährige schwebte der Polizei zufolge zwischenzeitlich in Lebensgefahr, mittlerweile sei sein Zustand aber stabil.

Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat derzeit als versuchtes Tötungsdelikt. Die Umstände des Geschehens sind aber noch unklar – darum sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Der eigentliche Tatort könnte nach ersten Ermittlungen möglicherweise der Adolph-von-Vagedes-Platz sein, der an der Prinz-Georg-Straße, direkt an der Haltestelle Schloß Jägerhof und in unmittelbarer Nähe zum Hofgarten liegt. Die Tat soll sich zwischen 23.30 und 23.45 Uhr abgespielt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Mordkommission zu melden unter der Telefonnummer 0211 8700.

Immer wieder kommt es in Düsseldorf zu ähnlichen Gewalttaten, häufig sind es Gruppen junger Männer, die aneinander geraten, oftmals sind Messer im Spiel. Insbesondere die Altstadt ist ein Schwerpunkt – dort gibt es seit Ende 2021 darum eine Waffenverbotszone, in der auch kürzere Messer nicht erlaubt sind.

