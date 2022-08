Veener Ferienlager : Krähendorf-Kinder im Schwarzwald

Die Veener Kinder sind zu einer Wanderung rund um den Belchen aufgebrochen, dem höchsten Berg des Südschwarzwaldes. Foto: Van Beek

Alpen Fast 100 Kinder und Jugendliche aus Veen verbrachten wieder erlebnisreiche Tage im Ferienlager. Dabei wurde nicht nur gewandert. Es gab auch ein Königsschießen und eine Büttensitzung.

98 Kinder und Jugendliche aus Veen sind mit dem Zug in den Schwarzwald gefahren. Im Dekan-Strohmeyer-Haus in Münstertal haben sie ihr 45. Ferienlager aufgeschlagen. Die Koffer und das gesamte Material waren bereits am Tag zuvor mit dem Lkw und vier Kleinbussen angeliefert worden. Nach der obligatorischen Lagertaufe der neuen Lagerkinder und Betreuerinnen und Betreuer, Christina Ricken, Caro Staymann und Jan de Lattre, konnte es unbeschwert losgehen.

Schon frühmorgens senden die Wellen von Radio Kobold erste Infos aus dem Lagerleben der Kinder aus dem Krähendorf, berichten aus der Welt des Sports, liefern aktuelle amouröse Gerüchte aus der Lagergemeinschaft und bringen das Feature „Pumuckl fragt – das Lager antwortet“ mit kleinen Live-Interviews.

Gefrühstückt wird immer um 9 Uhr, es sind ja schließlich Ferien. Die Lagerküche wird vom bewährten Duo am Herd, Monika Schweden und Sybille Vogt, bestens gemanagt und lässt keine Wünsche offen. Bereits zum Frühstück erklingt zur Melodie der englischen Nationalhymne ein fröhliches „Küche, wir danken Dir“.

Die Veener Kinder sind aus dem Schwarzwald zurück Foto: Van Beek

Die Lagertage sind kurz, gefüllt mit Stationsspielen und Nachtwanderungen. Geschicklichkeit ist gefragt, beim Zahlenzauber muss schnell und richtig gerechnet werden, oder es sind 20 als Pumuckl verkleidete Betreuerinnen und Betreuer verschwunden. Die Suche beginnt. In der Heimat hatte ein Team Abendshows vorbereitet, sodass auf der Lager-Leinwand Klein gegen Groß oder Jeopardy gespielt wird.

Bei herrlichem Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad sind Besuche im Freibad das pure Vergnügen. Hierzu rollen die Bade-Freaks mit der Bahn von Münstertal nach Bad Krozingen. Fürs Wochenende hat sich hoher Besuch angesagt: Bürgermeister Thomas Ahls und Pastor Berthold Hennes besuchen die Veener Ferienkinder im Schwarzwald. Die beiden kommen rechtzeitig zur „Bütt am Berg“. Auswärtige Kinder reiben sich ungläubig die Augen, die Veener aber stimmen beim Einzug des Lager-Elferrates sofort in die Karnevalshymne „Unser Feld is Veenze Fastelowend“ ein: Das Betreuerteam veranstaltet eine Sitzung mit Sketchen, Gardetanz und Büttenreden. Alle tragen Karnevalskostüme, und auch der Bürgermeister singt mit dem Chor der jecken Kinder ein paar kölsche Karnevalslieder.

Karneval im Sommer: Eine richtige Büttensitzung darf während des Ferienlagers der Kinder aus dem Krähendorf nicht fehlen. Foto: Van Beek

Am nächsten Tag geht’s nach Freiburg zum Saisonauftakt und Fan-Fest des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg, der gegen Stade Rennes aus Frankreich antritt. Allein das neu erbaute Europa-Park-Stadion ist eine Reise wert. Und die 13.000 Besucher bieten eine klasse Kulisse.

Für die Veener aber ist das Lagerschützenfest traditionell der Höhepunkt. Es beginnt immer mit dem Lagergottesdienst, diesmal unter dem Titel „Manege frei für ein Halleluja“. Anschließend werden drei Betreuer geehrt, die wie Lukas Spettmann seit fünf sowie Marlies Hegmann und Niels Gietmann sogar seit zehn Jahren dabei sind.

„Diese ehrenamtliche Arbeit kann nicht hoch genug geschätzt werden“, sagt Lager-Chef Michael „Krölli“ van Beek. „Alle stellen ihre eigenen Urlaubswünsche zurück, um mit Kindern ins Ferienlager zu fahren.“ Ach ja: Auf den Vogel wurde auch geschossen: Luis Schilling wird König und wählt Adele van den Hövel zur Königin. Dieser erlebnisreiche Lager-Festtag endet am späten Abend mit dem Krönungsball.

Während der gesamten Lagerzeit entstehen in kreativen Workshops Filzherzen, Badebomben und Traumfänger – sogar Rucksäcke. Natürlich wird die nähere Umgebung erkundet. In Kleingruppen besuchen Lagerkinder das Bienenmuseum oder einen Ziegenbauernhof, machen eine Ziegenwanderung, finden einen Schatz beim Geocaching, erhalten beim Besuch des Silberbergwerks bei frischen acht Grad einen Einblick in die harte Arbeitswelt der Bergleute, schwingen die Schläger beim Minigolf oder übernachten bei einer Zwei-Tage-Tour in einer Wanderhütte.

Zum Schluss bricht das gesamte Lager auf zu einer Wanderung rund um den Belchen, den höchsten Berg des Südschwarzwaldes. Mit dem Lift geht es hinauf zum Gipfelkreuz. Dort warten ein Gipfelfrühstück und ein toller Ausblick: Beim Abstieg auf kleinen verschlungenen Pfaden zurück zum Ferienhaus gibt’s ein Picknick zwischendurch an der Dekan-Strohmeyer-Kapelle. Der Dekan ist auch Patron des Ferienhauses.

Ein Highlight ist auch der Besuch im Europa-Park Rust und der Wasserwelt Rulantica. Auch diesmal findet wieder ein Zirkusprojekt statt. Alle Kinder üben in verschiedenen Teams eine bunte Show ein – als Tänzer, Akrobaten, Zauberer, Fakire und Feuerspucker, als Clowns und Jongleure. Zum Lager-Finale hat jede Gruppe ihren Auftritt in der großen Zirkusshow Felario. Der Applaus am Ende ist gewaltig.

Nach 14 Tagen geht’s mit der Bahn zurück an den Niederrhein, wo glückliche Eltern ihre Kinder am Veener Sportplatz in Empfang nehmen. Jetzt heißt es: Nach dem Lager ist vor dem Lager. Cornelia „Knutschi“ Gietmann und Krölli sind dabei, ein Ziel für 2023 auszuwählen. Wo’s hingeht, wird wie immer beim Lagerfilm bekannt gegeben.

(bp)