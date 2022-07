Polizei in Wesel sucht Zeugen : Diebe stehen zehn Kisten Grillhähnchen und Pommes

Polizei in Wesel sucht Zeugen

Zehn Kisten mit Hähnchen, die gegrillt werden sollten, wurden jetzt in Wesel aus einem Imbisswagen gestohlen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Wesel Mächtig Hunger hatten ganz offensichtlich bislang unbekannte Diebe, die aus einem Imbisswagen, der vor einem Getränkemarkt an der Reeser Landstraße in Wesel steht, Lebensmittel gestohlen haben.

Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei der Beute um zehn Kisten mit Grillhähnchen und zwei Kartons Pommes frites im Wert von rund 400 Euro. Die Tat geschah in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Zeugen, die zwischen 20 und 11 Uhr am nächsten Morgen verdächtige Beobachtungen gemacht oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0281-1070 bei der Polizeiwache in Wesel zu melden.