Kiosk-Fest in Alpen : Waldbüdchen – Exot unter Ruhrpottlern

Brigitte Kellerbach betreibt seit sechs Jahren den Kiosk am Waldspielplatz auf der Bönninghardt. Am „Tag des Büdchens“ wird hier gefeiert. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Die Ruhrtouristik GmbH führt den Kiosk am Abenteuerspielplatz auf der Bönninghardt unter den 50 Trinkhallen im Revier, denen sie am „Tag des Büdchens“ ein Unterhaltungsprogramm spendiert. Am Samstag geht’s rund auf der Hei.