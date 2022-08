Sommertour-Station in Rheinberg : Von wegen bedrohte Art

Da, wo man ein Lied singt: Bei seinem Besuch des Rheinberger Mundart-Vereins in der Alten Apotheke hat SPD-Landtagsabgeordneter René Schneider (hinten) kräftig mitgesungen – natürlich auf Platt. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg SPD-Landtagsabgeordneter René Schneider sucht auf seiner Sommertour nach vom Aussterben bedrohten Dingen – wie beispielsweise die Mundart. In Rheinberg traf er aber auf eine höchst lebendige Gemeinschaft von Plattsprääkern.

Es ist so eine Sache mit dem Rhinberkse Platt. Da kann man noch so lange in der Stadt leben und sich einbilden, man könne diese schöne alte Mundart wenigstens ein bisschen verstehen, nur um dann festzustellen: Mmmh, ganz so einfach ist das nicht.

Diese Erfahrung machte jetzt auch der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider, der im Zuge seiner Sommertour auch einen Stopp beim Rhinberkse Sprookverein Ohmen Hendrek einlegte. Der muntere Club hatte sein regelmäßiges Treffen in der Alten Apotheke am Markt. Auch diesmal waren wieder knapp 30 Frauen und Männer dabei, die meisten älteren Semesters, und voller Freude darauf, ein paar Stunden im Kreis der Plattsprääkers mit Texten, Dönekes und Liedern verbringen zu können.

INFO So kam es zur Gründung des Sprookvereins Die Anfänge Durch das von den Preußen eingeführte amtliche Hochdeutsch wurde die Mundart zurückgedrängt. Das wollten zu Anfang des vergangenen Jahrhunderts angesehene Rheinberger verhindern. Ihr Ziel: die Mundart vor dem Vergessen zu bewahren. Und so gründeten sie 1927 einen Verein zur Erhaltung und Förderung unserer Mundart. Initiator und Motor war der Arzt Dr. Heinrich Schmitz. Der Verein hieß ihm zu Ehren Rhinberkse Sprookverein ‚Ohmen Hendrek‘ (wörtlich übersetzt: Rheinberger Sprachverein ‚Onkel Heinrich‘).

Und mittendrin saß nun dieser Politiker aus Kamp-Lintfort (auch das noch) mit seiner jungen Mitarabeiterin Hannah Bollig, die aus Borth kommt. Er habe es nicht so wirklich mit dem Plattdeutschen, habe aber immerhin eine Frau, die aus einer mundarterprobten Bönninghardter Familie stamme, rettete sich René Schneider. Sein leider schon verstorbener Schwiegervater habe ihm manche Weisheit mit auf den Weg gegeben – „immer auf Platt“. Und es war, als könne man ein Auftamen hören im Saal. Nach dem Motto: Ein Glück, ganz verloren ist dieser junge Mann noch nicht!

Schneider zieht seit 2012 – seitdem sitzt er im nordrhein-westfälischen Landtag und vertritt dort auch Rheinberg – Jahr für Jahr eine Sommertour durch. Die stellt er immer unter ein Motto. Das lautet diesmal „Bedrohte Arten“. „Ich hab‘ gedacht, man kann ja mal schauen, was alles vom Aussterben bedroht ist“, erklärte der 46-jährige Familienvater. „Und zwar nicht wilde Bienen oder Schmetterlinge, sondern Dinge, die nicht so naheliegend sind. Kirchenchöre zum Beispiel oder Bargeld.“ Deshalb hat er das Geldmuseum in Xanten besucht und trifft sich mit Sängern auf der Hei.

Ja, und auch das Plattdeutsche sei ja irgendwie vom Aussterben bedroht, hat sich Schneider gedacht. Da hatte der gestandene Sozialdemokrat die Ohmen-Hendrek-Gemeinde aber auf dem falschen Fuß erwischt. „Der will uns schon für tot erklären“, sagte der „Baas“ – der Vorsitzende also – Rolf Kuhlmann in seiner launigen Begrüßung mit einem unübersehbaren Augenzwinkern. Um das zu widerlegen, hatte der Budberger extra ein langes Gedicht zum Thema geschrieben – op Platt. Natürlich.

Es trägt den Titel „Kortt för’t Üttsterwe?“ (kurz vor dem Aussterben?) und wurde vom Verfasser selbst vorgetragen. Eine Strophe lautet: „Dän öss bestemp ne ,fiese Möpp‘, dän mennt, Platt sall et doon nit gääwe, on glöwt noch, dat bej ons nex löpp.

Eck sägg, dä kann noch wat belääwe! Wej sin well nit de Jöngkste hier, vööl älder öss Rhinberk sinn Platt; wej häbbe ömmer vööl Pläsier, sin niemools Platt te sprääke satt. Vertälle geern, dünnt Liedjes senge, sin in’t Theaterspöle groot. Wenn andre Lüj wej Freud dünnt brenge, dann lääwt ons’ Platt, öss noch nit dot.“

Sinngemäß und stark verkürzt übersetzt: „Der soll sich mal nicht einbilden, dass es bald kein Platt mehr gibt und dass bei uns nichts läuft. Wir sind zwar nicht mehr die Jüngsten, aber wir haben immer viel Spaß und haben es noch lange nicht satt, Platt zu sprechen.“ Dem fügte „Ehrenbaas“ Nöpp Ricking noch lachend hinzu: „Deutsch ist unsere erste Fremdsprache.“

Bernd Evers vom Vorstand des Sprookvereins rief dann René Schneider und den anderen Gästen in Erinnerung, wie und warum es zur Gründung des Mundart-Clubs gekommen war. 1927 war das, also vor 95 Jahren. René Schneider genoss seinen Besuch bei den Mundartfreunden sichtlich, nahm sogar ein Liederbuch als Andenken mit nach Hause. Als er die Alte Apotheke verließ, wird er seine Einschätzung von der Mundart als einer bedrohten Art noch mal überdacht haben. Zumindest in Rheinberg sind die Plattsprääkers noch so munter und fidel, dass niemand daran zweifelt, dass sie in fünf Jahren ihr 100-jähriges Bestehen feiern werden.

(up)