Lebensmittelausgabestelle in Rheinberg : Team der Jungen Tafel sucht Verstärkung

Hannah Rous aus Alpen und Felix Braun aus Rheinberg sind zwei der ehrenamtlichen Helfer aus dem Team der Jungen Tafel. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die Lebensmittelausgabestelle am Rheinberger Annaberg hat auch eine Nachwuchsabteilung. Hannah Rous (18), Nick Specker (17), Felix Braun (16) und Kai Braun (19) unterstützen das 38-köpfige Tafel-Team. Dienstag ist Ausgabetag.

Von Nicole Maibusch

„Über meinen Freund Kai habe ich die Arbeit der Rheinberger Tafel kennengelernt“, erinnert sich Hannah Rous. Das war Anfang 2020. Seitdem bildet Hannah (18) mit Nick Specker (17), Felix Braun (16) und Kai Braun (19) das Stammteam Junge Tafel. Regelmäßig unterstützen die vier jungen Erwachsenen die 38 ehrenamtlichen Tafel-Mitarbeiter. „Sie packen mit an, wie jeder andere auch, und sie bringen ihre Ideen ein“, bestätigt Tafel-Koordinatorin Tanja Braun, die zu Ferienzeiten immer mal wieder Schüler und Studenten als Unterstützung in den Reihen der Ehrenamtlichen begrüßt.

Noch während ihrer Schulzeit, wenn Freistunden es erlaubten, half Abiturientin Hannah in der Ausgabestelle im St.-Anna-Pfarrheim am Annaberg. „Der Tag beginnt meist morgens um 8 Uhr“, erzählt sie. Die gespendete Ware werde bei den Supermärkten abgeholt und später sortiert; was bereits schlecht geworden ist, werde umgehend entsorgt. „Bei uns können sich die Kunden nicht selbst bedienen, sondern wir packen im Vorfeld komplette Einkaufstüten, abgestimmt auf die Bedarfe von beispielsweise Zwei- oder Mehr-Personenhaushalten“, berichtet Hannah.

Info Jugendliche ab 14 Jahren können sich melden Kontakt Jugendliche ab 14 Jahren, die die Junge Tafel unterstützen möchten, können sich bei Tanja Braun, Koordinatorin der Rheinberger Tafel, unter der Mobilnummer 0171 1864463 melden. Sie freut sich über Interesse und stellt dann gerne den Kontakt zum Team der Jungen Tafel Rheinberg her.

Nach einem gemeinsamen Frühstück aller Tafel-Helfer werden die Türen für die Kunden geöffnet. „Die letzte Ausgabe für Familien ist um 15.30 Uhr, danach wird aufgeräumt“, erzählt Hannah weiter. Meist ende der Tag dann so gegen 16 oder 17 Uhr.

Das Junge Tafel-Team krempelt jedoch nicht nur in der Ausgabestelle die Ärmel hoch. Hannah, Nick, Felix und Kai geben der Rheinberger Tafel auf zahlreichen Veranstaltungen ein Gesicht und bringen die Einrichtung damit in die Mitte der Gesellschaft. Mit ihren Aktionen entlocken sie vor allem den Kleinsten ein Lächeln. Genau das schätzt Tanja Braun an ihren jungen Kollegen: „Sie sprechen die Menschen anders an, als wir es vielleicht tun würden.“ So ist die Junge Tafel demnächst beim Streetfood-Festival in Ossenberg dabei (vom 26. bis zum 28. August), und auch auf dem Fest zum 25-jährigen Bestehen des Bürgerzentrums Alpsray (19. bis 21. August) sind sie zu finden.

Sich praktisch einzubringen und den Kontakt zu den Kunden zu knüpfen, ist Hannah Rous ebenso wichtig, wie den Blick zu weiten und über den eigenen Tellerrand zu richten. „Man lernt viele Dinge, die selbstverständlich scheinen, zu schätzen. Lebensmittel und deren Verschwendung betrachtet man mit anderen Augen“, weiß auch Tanja Braun aus Erfahrung. Außerdem erfahre man, wie wertvoll es sei, sich sozial zu engagieren.

Nicht immer sind alle jungen Tafelaner, so wie sie sich nennen, an Bord. Je nach Einbindung in Beruf, Schule, Studium oder Ausbildung werden die Einsatzzeiten geplant. Doch durch Ausbildung und Studium wird die Zeit knapp im Team. Hannah Rous beginnt ein Sonderpädagogik-Studium in Köln, Kai und Felix sind beziehungsweise gehen in die Ausbildung.

Jetzt wünscht sich das Team Zuwachs. Jede helfende Hand werde wertgeschätzt und ins Team integriert, sagt die zukünftige Studentin und betont: „Je mehr helfen, desto mehr Möglichkeiten bieten sich, neue Aktionen zu starten“. Und: Umso mehr Arbeit kann auf viele Schultern verteilt werden.

(up)