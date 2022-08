Rheinbergerin feierte ihren 90. Geburtstag : Große Spende für die Schulmaterialkammer

Rheinberg Käth‘ Geßmann wollte keine Geschenke zu ihrem 90. Geburtstag haben. Die Rheinbergerin bat allerdings um Geldspenden und bekam 1100 Euro zusammen. Die bekommt nun die Schulmaterialkammer.

Katharina (Käth’) Geßmann ist vor kurzem 90 Jahre alt geworden. Für die in Rheinberg sehr bekannte Dame stand schon früh fest: Das soll gefeiert werden. So lud sie, tatkräftig unterstützt von ihren Söhnen Theo, Heinz, Clemens und Markus samt Familien Freunde, Nachbarn, Bekannte und Verwandtschaft zur großen Sause ins Rheinberger Lokal Punto ein. Wolfgang Pietzonka, Pumpenmeister der Nachbarschaft Valllan, spielte Akkordeon. Mit rund 90 Gästen wurde ein wunderbares Fest gefeiert. Selbst vom Lago Maggiore in Italien kamen Familienangehörige, um Käth‘ Geßmann zu gratulieren.

Auf Geschenke verzichtete das Geburtstagskind. Die Devise: „Ich habe alles, ich brauche nichts, also kann ich besser was für andere geben.“ Da Familie Geßmann stark in der Kolpingstradition verwurzelt ist, war die Entscheidung schnell gefallen: Oma Geßmann bat um Spenden für die Schulmaterialkammer. Die Einrichtung der Rheinberger Kolpingsfamilie versorgt Jahr für Jahr Kinder aus bedürftigen Familien mit Schulbedarf von A wie Anspitzer bis Z wie Zirkel. Nun überreichte die 90-Jährige mehr als 1100 Euro an Georg Welp und Karin Ricking von der Schulmaterialkammer. „Wir freuen uns sehr über diese großzügige Spende“, sagten sie dankbar.