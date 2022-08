Christopher Street Day : Erste richtige CSD-Parade in Krefeld

Solidarität der SWK – im Hintergrund eine Straßenbahn in den Farben der Regenbogenfahne der CSD-Bewegung: Vorne (v.l.) SWK-Vorstand Kerstin Abraham mit Levent Sirkal, Diana Buss und Oliver Leist vom Organisationsteam. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Nicht provisorisch mit dem Rad, sondern zu Fuß, mit Lkw-Begleitung und jeder Menge Musik findet der CSD-Day in Krefeld statt. Die Veranstalter bekommen auch Unterstützung aus der Wirtschaft und dem Karneval.

Nach zwei Jahren Corona bedingter Pausierung kann der erste richtige Christopher Street Day (CSD) in Krefeld durchgeführt werden. „Es soll bunt und sehr laut werden“, sagte Levent Sirkal, der erste Vorsitzender des Christopher Street Day Krefeld e.V. Unter dem Motto „Für Frieden und Vielfalt“ wird es am 13. August einen Demonstrationszug durch die Krefelder Innenstadt geben. Starten wird die Demo am Platz der Wiedervereinigung um 14 Uhr und soll cirka eineinhalb Stunden dauern.

Die Route wird zum ersten Mal zu Fuß gegangen und mit einem Lkw und lauter Musik begleitet. Oliver Leist, Pressesprecher des CSD Krefeld, ist „froh darüber, dass wir endlich einen richtigen Demonstrationszug zu Fuß abhalten können, bei dem auch getanzt werden kann, was mit dem Fahrrad letztes Jahr nicht möglich war“.

Info Zur Entstehung des Christopher Street Day Der Christopher Street Day (CSD) erinnert an den ersten bekanntgewordenen Aufstand von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten gegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street im Stadtviertel Greenwich Village: Am 28. Juni 1969 fand in der Bar Stonewall Inn der sogenannte Stonewall-Aufstand statt. Anlass war eine Reihe gewalttätiger Razzien der Polizei in Kneipen mit homosexuellem Publikum. Besonders hart wurden Afro- und Lateinamerikaner angegangen. Als sich an diesem Abend insbesondere Dragqueens, Latinos und Schwarze gegen die wiederkehrenden Kontrollen wehrten, war dies der Start für tagelange Straßenschlachten mit der Polizei.

Ziel ist der Theaterplatz, an dem eine Abschlusskundgebung mit einem bunten Programm stattfindet. Freuen können sich die Teilnehmer auf einen Überraschungsgast aus Venlo, der in der CSD-Szene bereits Bekanntheit erlangt hat.

Solidarität mit dem CSD-Anliegen kommt auch aus dem Karneval: Zur Freude der CSD-Gemeinschaft hat sich die Krefelder Prinzengarde dazu bereit erklärt, einen Getränkewagen für die Feiernden zu betreiben. Offizielles Ende ist 22 Uhr, aber inoffiziell steht allen der Schlachthof zum Weiterfeiern zur Verfügung.

Mit dem CSD soll vielerorts an Ereignisse im Jahr 1969 in New York erinnert werden. Damals stürmten Polizisten die Bar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street und lösten einen mehrtägigen Aufstand von Lesben, Schwulen und Transsexuellen auf.

Der CSD Krefeld erwartet 1000 Demonstrationsteilnehmer, da sich „die Zahlen vom ersten bis zum zweiten CSD in Krefeld verdoppelt haben“ so Oliver Leist. An der Demonstration nehmen nicht nur Mitglieder der CSD-Gemeinschaft teil, auch alle Kreisverbände der Parteien aus Krefeld, bis auf die Alternative für Deutschland, haben sich für Samstag angemeldet. Auch soll die Parade nicht nur ein lustiges und buntes Spektakel werden, sondern auch eine politische Botschaft übermitteln, wie die Beachtung der Rechte der CSD-Gemeinschaft.

Stadtwerke Krefeld (SWK) und die Messer SE & Co. KGaA, Spezialist für Industrie- und Spezialgase, sind die großen Unterstützer des dritten Krefelder CSD. SWK-Vorstand Kerstin Abraham zum CSD Krefeld: „Leider stößt die Akzeptanz unterschiedlicher sexueller Orientierung immer noch nicht auf so viel Verständnis, wie wir uns es wünschen würden“. Aus diesem Grund hat die SWK eine ihrer Straßenbahnen in Regenbogenmuster und dem Motto „Wir fahren ab auf Vielfalt“ beklebt, um „das ganze Jahr über ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Vielfalt zu setzen“, so Kerstin Abraham.

Begleiten wird den Demonstrationszug ein Fahrzeug der SWK-Flotte. Die Messer SE & Co. KGaA ist ebenso mit voller Überzeugung an Bord und wurde jüngst für drei weitere Jahre mit dem Total E-Quality Award für Chancengleichheit ausgezeichnet. Diana Busse, die Leiterin der Unternehmenskommunikation und Diversity-Managerin, sagte zur Bedeutung dieser Bewegung: „Unsere Gase sind so wichtig wie Wasser und Strom, aber nichts ist so wichtig wie gegenseitige Achtung“.

Der Demonstrationszug dient als großer Abschluss einer langen Woche von Toleranz und Vielfalt. Eine Woche lang, vom Montag, dem 8. August, bis zum Freitag, dem 12. August, findet in unterschiedlichen Institutionen, wie zum Beispiel im Familien-Beratungszentrum am Ostwall 107 oder im Café „together Krefeld“, eine Themenwoche statt. Diese beginnt am Montag, dem 8. August, mit dem Hissen der Regenbogenfahnen vor dem Rathaus in Anwesenheit des Oberbürgermeisters Frank Meyer und endet am Samstag, dem 13. August mit der Demonstration.