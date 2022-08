Corona-Pandemie : Der Inzidenzwert in Krefeld fällt auf unter 270

Der Inzidenzwert in Krefeld fällt auf unter 270

Krefeld Die Zahlen, die das RKI liefert, und die Nachrichten vom Fachbereich Gesundheit klingen positiv. Denn nicht nur die Zahl der registrierten Neuinfizierten sinkt.

(ped) Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Krefeld im Sinkflug: Von 3,22,7 am Vortag ist sie am Mittwoch, 3. August (Stand: 0 Uhr) nach Berechnung des RKI auf 268,9 gefallen. 122 neue Corona-Infektionen meldet der städtische Fachbereich Gesund.