Seltsamer Vorfall in Weeze : Gestohlener Wagen taucht schnell wieder auf

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Weeze Unbekannte haben in Weeze einen VW Golf gestohlen. Der wurde wenig später bereits wieder abgestellt. Die Hintergründe der Tat sind rätselhaft.

Ein recht ungewöhnlicher Diebstahl gibt der Polizei Rätsel auf. Bislang unbekannte Täter drangen laut Polizeiangaben zwischen Dienstag, 23.30 Uhr, und Mittwoch, 6.45 Uhr, in die Garage eines Hauses an der Straße Am kleinen Graf ein. Dort fanden sie einen Autoschlüssel, der in einen weißen VW Golf passte, der in der Einfahrt stand. Die Diebe machten sich mit dem Wagen davon.

Am Mittwochabend tauchte das Fahrzeug allerdings bereits wieder auf. Er wurde an einem Waldrand in Weeze gefunden.

Jetzt ermittelt die Polizei in dem Fall. Eher unwahrscheinlich ist, dass die Täter gewusst haben, dass in der Garage der Autoschlüssel liegt. Die Polizei geht eher davon aus, dass die Unbekannten es auf Werkzeug oder Ähnliches in der Garage abgesehen hatten und der Wagen quasi ein willkommener „Beifang“ war.

Der Fall unterscheidet sich nämlich erheblich von ähnlichen Taten, bei denen Unbekannte erst in ein Haus einbrechen, dort den Autoschlüssel stehlen und dann mit dem Wagen davon fahren. In Weeze waren die Unbekannten schließlich nicht ins Haus eingebrochen, sondern in die Garage. Dass sie darin einen Autoschlüssel vermutet haben, ist eher unwahrscheinlich und spricht dafür, dass er zufällig Beute der Einbrecher wurde. Denkbar ist, dass die Täter das Fahrzeug spontan für ihre Flucht nutzten und sich dann aber schnell wieder davon trennen wollten, um die Polizei nicht auf ihre Fährte zu führen.

Der etwa neun Jahre alte Wagen trägt das Kennzeichen KLE-S 3513. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, oder den VW gesehen haben, sollten sich bei der Polizei melden. Die Behörde hofft auch darauf, dass vielleicht jemand gesehen hat, wie das Fahrzeug abgestellt wurde.

Die Unbekannten müssen mit dem Golf auch noch etwas durch die Gegend gefahren sein. Denn der Kilometerstand war erheblich höher als die Entfernung von Tatort zum Fundort am Waldrand. Vielleicht haben die Täter damit auch noch eine kleine Spritztour unternommen.

Am Mittwoch wurde in Weeze auch noch ein weiterer Wagen gestohlen: ein blauer VW Polo mit dem Kennzeichen GEL-CB 422, der verschlossen an der Albrecht-Dürer Straße stand. Ob es einen Zusammenhang mit dem anderen Vorfall gibt, das ist jetzt Teil der Ermittlungen.

Zeugen sollten sich an die Kripo Goch unter der Telefonnummer 02823 1080 wenden.

