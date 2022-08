Rauschgift : Frau entdeckt Cannabispflanzen am Hülser Berg

Krefeld Es ist nicht der erste Versuch, den Anbau von Haschischpflanzen in Wald und Flur zu verbergen.

(RP) Am Dienstag, 2. August, hat eine Frau gegen 12:50 Uhr beim Spazierengehen am Langen Dyk in einem Flurstück mehrere Cannabispflanzen entdeckt. Sie rief die Polizei .

Die Beamten fanden insgesamt zwölf Cannabispflanzen - die höchste Pflanze war knapp zwei Meter hoch. Die Pflanzen wurden sichergestellt. Es werden nun Zeugen gesucht, die im Bereich Langen Dyk / Steeger Dyk, an dem kleinen Teich am Flöthbach in unmittelbarer Nähe zur Bezirkssportanlage, Personen beobachtet haben, die mit dem Anbau und der Pflege der Pflanzen in Verbindung stehen könnten.