Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Unbekannte verwüsten Gräber

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben machen können. Foto: Shutterstpck/Angela Rohde

Erkelenzer Land Am vergangenen Wochenende wurden in Wegberg-Beeck an mehreren Gräbern Grablampen rausgerissen. In Wassenberg wurde aus einem Tank Benzin gestohlen.

Einbrecher durchwühlen Schränke Indem sie Rolläden hochschoben und ein Fenster aufhebelten, drangen Unbekannte zwischen 12 Uhr am Freitag, 29. Juli und 9.50 Uhr am Montag, 1. August, in ein Haus an der Straße Alter Kirchweg ein in Erkelenz-Borschemich ein. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und Behältnisse. Was sie entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Fahrrad aus Garten gestohlen Aus einem Garten an der Straße Im Ländchen in Wegberg stahlen unbekannte Täter in der Nacht zum 1. August (Montag) ein Fahrrad der Marke Giant sowie eine Packung Zigaretten.

Sachbeschädigungen auf Friedhof Unbekannte Personen traten zwischen Freitag, 29. Juli, 10 Uhr und Montag, 1. August, 8 Uhr Grablampen auf mehreren Gräbern an der Straße Am Friedhof in Wegberg-Beeck um, rissen sie heraus und beschädigten dadurch sowohl die Lampen als auch die Gräber.

Diebstähle aus Autos Unbekannte Täter öffneten insgesamt sechs an der Dülkener Straße parkende Fahrzeuge und durchwühlten diese nach wertvollen Gegenständen. Sie erbeuteten aus den Autos unter anderem Bargeld, Tabak und auch Kleidungsstücke. Die Taten wurden in der Nacht zu Donnerstag, 28. Juli, begangen.

Benzin aus Tank gestohlen Aus dem Tank eines Fahrzeugs, welches an der Straße An der Vogelstange in Wassenberg-Birgelen stand, wurde zwischen dem 31. Juli (Sonntag), 16 Uhr und dem 1. August (Montag), 9 Uhr, Benzin abgezapft und gestohlen.

Fensterscheibe eingeschlagen und eingestiegen Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus an der Römerstraße in Wegberg-Klinkum. Aus dem Gebäude wurde ein Rucksack entwendet. Die Tat ereignete sich am Montag (1. August), zwischen 10 Uhr und 18 Uhr.

Täter lässt sich bei Diebstahl filmen In der Nacht auf Dienstag, 2. August, gegen 2.40 Uhr, montierte ein bislang unbekannter Mann einen Bewegungsmelder an einem Neubau an der Anton-Heuters-Straße in Wassenberg-Orsbeck ab und flüchtete mit seiner Beute. Was er dabei wohl nicht auf dem Schirm hatte: Bei seiner Tat wurde der Mann von einer Kamera gefilmt. Er war etwa 20 bis 30 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und eine kräftige Statur. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose, einem hellen Pullover mit Aufdruck sowie einer hellen Sweatshirtjacke. Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 9200.

(RP)