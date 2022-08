Randsportarten in Krefeld - Cheerleading : Schmelztiegel für Akrobaten und Tänzer

Die Cheerleader des SC Bayer Uerdingen trainieren mit Chantal Filipiak und Antwan Lymore (vorne). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Serie Krefeld Cheerleader sind längst nicht mehr die, die am Spielfeldrand die zweite Geige spielen. Neben Fußball zählt die Cheerleading-Abteilung zur größten Leistungssportabteilung des SC Bayer 05 und hat deutschlandweit die meisten Mitglieder in ihrer Sparte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jessica Kuschnik

Spektakuläre Sprünge, tolle Kostüme und mitreißende Musik – so kennt man die Einlagen der Cheerleader aus den Hollywoodfilmen. Doch wie viel hat das mit der Realität zu tun? Zunächst einmal stehen die Cheerleader nicht nur als Pausenfüller am Spielfeldrand. Der Sport hat sich inzwischen auch in Deutschland als eigenständige Sportart durchgesetzt und feiert in Krefeld als eigene Abteilung große Erfolge. Beim SC Bayer 05 begann die Geschichte der Cheerleader vor knapp 16 Jahren. „Erst einmal gab es einen Tanzkursus, aus dem heraus sich die Cheerleader gegründet haben – anfangs mit nur acht Mädels“, erzählt Chantal Filipiak. Sie ist seit 15 Jahren aktiv in dieser Sportart und inzwischen selbst Trainerin.

Der Verein Nach der Gründung der Abteilung 2006 kamen immer mehr Klassen dazu, erzählt Filipiak: „Zunächst gründeten sich 2007 unsere Peewees, also die Kinder ab fünf Jahren und 2008 erkämpften die Juniors dann auch gleich ihren ersten Deutschen Meistertitel.“ Ab 2010 gab es noch mehr Coaches und Sportler aus ganz NRW, die sich für das Cheerleading interessierten. „Seitdem ist die Abteilung nur gewachsen und zählt inzwischen mehr als 400 Mitglieder“, sagt die Trainerin. Die Sportart selbst sei in den 1990er Jahren aus den USA nach Deutschland herübergeschwappt und war zunächst an den American Football angebunden. „Irgendwann kam der Wunsch nach einer eigenen Abteilung auf, wodurch sich dann 2007 der Cheerleader-Verband gründete“, erzählt Filipiak.

Info Mitmachen bei den Krefeld Dolphins Training Sowohl Anfänger als auch Quereinsteiger können sich jederzeit für ein Probetraining der Dolphins anmelden. Informationen dazu gibt es im Internet unter www.scbayer05.de/waehle-deine -sportart/cheerleading/ Verein Die Cheerleading-Abteilung gehört zum Sportclub Bayer 05 Uerdingen am Löschenhof 70. Hier findet auch das Training der Dolphins statt.

Schmelztiegel für Männer und Frauen Dass Cheerleading kein reiner Mädchensport ist, beweist Antwan Lymore. Er ist nicht nur Trainer beim SC Bayer 05, er war selbst lange Zeit Cheerleader. „Dieser Sport ist so breit aufgestellt und eine Mischung aus Tanz, Akrobatik und Bodenturnen“, erklärt er. Für die verschiedenen Positionen wie „Back“, „Main Base“, „Side Base“ oder „Flyer“ braucht es verschiedene Sportler, mal große, mal kleine, mal starke, mal gelenkige. Das Team müsse einfach perfekt aufeinander abgestimmt sein. Für jede Altersklasse gibt es bei den Dolphins in Krefeld die sogenannten Basicteams. „Dafür braucht man zunächst keine Erfahrung“, erklärt Filipiak. Aus diesen Teams speisten sich dann die Leistungsteams.

Früh übt sich Loslegen kann man bereits im Grundschulalter, sagt Abteilungsleiterin Michaela Dressler. Sie ist Mutter von drei inzwischen erwachsenen Kindern. „Meine Jüngste hat mit sechs Jahren mit dem Cheerleading angefangen.“ Bei der Wahl des Vereines sollte man darauf achten, dass dieser über gutes Equipment und ausgebildete Trainer verfügt, sagt sie. Denn bei den Stunts geht es schon mal hoch hinaus – mit der richtigen Anleitung aber kein Problem. „Wichtig ist, die Grundlagen und die Technik zu beherrschen, um Verletzungen zu vermeiden“, sagt Filipiak. „Erst wenn ein Stunt perfekt sitzt, steigt man aufs nächste Level. Bei uns heißt das ,perfection before progression‘“ – also Perfektion vor Steigerung. Zudem sei das Regelwerk so aufgestellt, dass in jeder Altersklasse nur bestimmte Stunts erlaubt sind.

Kosten und Ausstattung Für Einsteiger hält sich der Kostenaufwand in Grenzen. Wie bei einem normalen Tanzkursus werden Sportkleidung und Schuhe benötigt. Wenn es in den Leistungsbereich geht, muss man sich spezielle Schuhe anschaffen und Uniform sowie Trainingsoutfits. Für Schuhe können zwischen 40 und 150 Euro anfallen, für die Uniform 250 bis 300 Euro. Der Mitgliedsbeitrag für die Basicteams beläuft sich auf 15 Euro im Monat bei zweimaligem Training in der Woche, in den Leistungsteams werden 25 Euro fällig. Hinzu kommt der jährliche Mitgliedsbeitrag.