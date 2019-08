Krefeld Zoo : Bedrohte Singvögel: Vortrag über Artenschutz

Die in Asien illegal gefangenen Vögel werden in winzigen Käfigen gehalten – sie überleben darin oft nur wenige Tage. Foto: Simon Bruslund

Krefeld Der Krefelder Zoo setzt seine Vortragsreihe über Artenschutz fort. Diesmal kommt Simon Brunsland. Er startete seine Ausbildung als Tierpfleger im Zoo Kopenhagen, nach Stationen als Vogelexperte in Madagaskar, im Al Wabra Wildlife Preservation Center in Qatar und dem Zoo Heidelberg, arbeitet er heute als Artenschutzkoordinator im Vogelpark Marlow.

(RP) Simon Bruslund, Koordinator der EAZA-Kampagne „Silent Forest - Das Schweigen der Wälder“ stellt am Dienstag, 3. September, um 19 Uhr in der Zooscheune die Kampagne, betroffene Arten und mögliche Gegenmaßnahmen im Rahmen der Vortragsreihe ‚Artenschutz‘ im Zoo Krefeld vor.

Täglich werden tausende asiatische Singvögel gefangen und auf Vogelmärkten verkauft. Sie werden als Haustiere gehalten oder als Kandidaten bei Vogel-Gesangswettbewerben angemeldet. Den Siegern dieser Wettbewerbe winken hohe Preisgelder. Zudem gilt es in Indonesien ein Statussymbol, sich einen Vogel zu halten. Leider überleben viele Tiere nur wenige Tage in den kleinen Käfigen, in denen sie gehalten werden. Ganz abgesehen von den vielen Vögeln, die den Fang und den Transport über oft tausende Kilometer nicht überleben.