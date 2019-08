Fußball-Landesliga : Teutonia vom Papier her Favorit

St. Tönis Fußball-Landesliga: St. Tönis trifft auf die schwach gestartete Holzheimer SG. Um weiter oben mitzumischen muss sich die Kastrati-Elf wieder besser präsentieren.

(uwo) Es gibt Tage, an denen einfach nichts läuft. Das dürfte jeder Fußballer schon mal erlebt haben. Einen dieser Tage erwischte Teutonia St. Tönis beim SV Sonsbeck und ging nach drei Siegen verdientermaßen als Verlierer vom Platz. Nun gilt es morgen gegen die Holzheimer SG (15 Uhr) den Hebel wieder umzulegen. Vom Papier her eine lösbare Aufgabe, denn die Gäste holten bisher aus vier Begegnungen beim nur einen Punkt. Vorsicht ist aber geboten, denn die SG scheint den Teutonen nicht unbedingt zu liegen, wie die letzten Vergleiche unterstreichen. Spielt Teutonia die individuelle Qualität aus, sollten die Punkte aber in St. Tönis bleiben. Nicht zuletzt, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Wichtig wird es sein, dass die Gastgeber von Beginn an wach sind. In Sonsbeck brannte es schon nach wenigen Minuten, weil bei Standards die Zuordnung nicht stimmte oder der Zweikampf zu spät gesucht wurde. Ein weiterer Grund für die Überlegenheit der Elf von Heinrich Losing war der Geschwindigkeitsvorteil im direkten Laufduell. Schon auf wenigen Metern hatten die Teutonen meist das Nachsehen. Für Trainer Bekim Kastrati lag die Ursache in den meisten Fällen woanders: „Die Spieler sind fit. Daran lag es nicht. Ich meine, wir haben uns zu viele Stellungsfehler geleistet.“