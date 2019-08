Reihe „Kunst-Im-Puls“ : Abendöffnung der Kunstmuseen beginnt kommende Woche

Krefeld Die Krefelder Kunstmuseen laden ab September an jedem ersten Donnerstag im Monat von 17 bis 21 Uhr zu einem kostenfreien Besuch.

Gesellschaftskritik ist in der Kunst gefragt. Wie Künstler Position beziehen reicht von der subtilen Andeutung bis zur drastischen Konfrontation. Im Kaiser-Wilhelm-Museum werden in Werken von Ola Vasiljeva, Zvi Goldstein, Naufus Ramírez-Figueroa, Sigmar Polke Mechanismen sozialer Unterdrückung in den Fokus gerückt. So ermöglicht es gerade die Kunst, drängende Zeitfragen wie Gleichberechtigung, Migration und soziale Ungleichgewichte aus verschiedenen und teils unorthodoxen Perspektiven zu betrachten. Die in den Niederlanden lebende Künstlerin Ola Vasiljeva nimmt in ihrer für das Kaiser-Wilhelm-Museum konzipierten Ausstellung die historische Perspektive von Designerinnen im Deutschen Werkbund in den 1910er-Jahren ein, um von dort aus aktuelle Fragen der Gleichberechtigung der Geschlechter zu diskutieren. „Der Griff in die Geschichte“, so Museumsleiterin Katia Baudin, „wird für uns gerade dann so spannend, wenn wir ihn mit wichtigen Themen der Gegenwart verbinden können.“ Die gilt etwa auch für Sigmar Polkes Gemälde „Im Westen nichts Neues“, das am Beispiel des Ersten Weltkrieges in Rekurs auf Erich Maria Remarques gleichnamiges Antikriegsdrama ein grundsätzliches Statement gegen Drill und Zwang formuliert.