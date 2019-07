Kunstmuseen Krefeld : Partystimmung mit Tribubu im Museum

Krefeld Der Kunst-Impuls am 1. August steht in den Museumsvillen unter dem Motto „Mobilität“.

(ped) Zum Gartenfest laden die Krefelder Kunstmuseen beim nächsten Kunst-Impuls ein. Am 1. August steht die Aktionsreihe unter dem Motto „Museum live erleben“. Dieses Mal erwartet die Besucher dasThema „Moving Mood. Kunst im Garten“ Das Programm mit Führungen, Workshops, Weltmusik und kühlen Drinks beginnt in den Gartenanlagen der Museumsvillen Haus Lange und Haus Esters an der Wilhelmshofallee um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Mobilität ist das Thema des zweiten Teils des Ausstellungsprojektes „Anders Wohnen“, das derzeit in den Häusern und im Außenbereich zu sehen ist. Es steht auch an diesem Abend im Fokus. Mobile Lebensentwürfe werden an zeitgenössischen Kunstwerken und Installationen in den Gärten der Häuser Lange und Esters ablesbar. Zugleich können die Museumsbesucher mit Musik und Partystimmung selbst in Bewegung kommen. Beim Workshop „Mobiles in Bäumen“ in der Gartenanlage von Haus Lange und Esters entstehen hybride Gebilde aus technischem und pflanzlichem Material. Visionäre Gehäuse und Kapseln werden zu freischwebenden Ideen aus Klang und Materie. Wer nach noch mehr Bewegung sucht, kann sich in den Gärten sportlich betätigen. Es steht ein buntes Sammelsurium aus Freizeitsportarten – von Badminton und Soft-Frisbee bis Boccia – bereit. Gesponsert werden die Sportgeräte von Intersport Borgmann.