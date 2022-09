Zeltstadt für Flüchtlinge in Krefeld wird abgebaut : Ukrainer ziehen über den Winter ins Studentenheim

Krefeld Im Zeltlager in Forstwald wird es demnächst für die Flüchtlinge zu kalt. Im Oktober siedeln viele um zur Adlerstraße. Wo noch Wohnungen bezogen werden sollen.

Die enge Kooperation der Stadt Krefeld mit der Krefelder Wohnstätte und anderen im Bereich der Flüchtlingsaufnahme tätigen Träger wie Malteser oder DRK zahlt sich aus. „Die Steuerung des Flüchtlingsstromes ist nicht leicht, aber wir bringen die ukrainischen Flüchtlinge gut durch den Winter“, sagte Stadtdirektor Markus Schön. Die schwierigste Hürde ist genommen, indem die Krefelder Wohnstätte die anstehende Renovierung des Studentenheimes an der Adlerstraße zurückstellt. Die 132 Plätze dieses Wohnheims werden ab Oktober von ukrainischen Flüchtlingen bezogen, die derzeit noch in Zelten auf dem Gelände der Forstwald – Kaserne untergebracht sind.

Thomas Siegert, Vorstand der Wohnstätte, verweist bei der Unterbringungsfrage außerdem auf den Wohnungsbestand der Wohnstätte. So werden einige für die Vollsanierung vorgesehene Wohnblocks am Weidenbruchweg vorerst nicht für Modernisierung freigegeben, sondern für Flüchtlinge vorgehalten.

„Dieser Krieg in der Ukraine bestimmt unseren Alltag auf vielerlei Weise“, sagt Stadtdirektor Schön. Mit weitreichenden Waffen zerstört der russische Aggressor gezielt die ukrainische Infrastruktur. Elektrizitäts- und Wasserwerke, Brücken, Straßen, Industriebetriebe, Krankenhäuser, Schulen und Theater werden systematisch zerstört, bevor er seine Soldaten nachrücken lässt. Niemand kann sich an irgendeinem Ort in der Ukraine sicher fühlen. In der Folge sind Millionen Ukrainer auf der Flucht, viele im Lande selber. Andere fliehen ins umliegende Ausland, so auch nach Krefeld.