„Stärkungspaket Innenstadt“ : Innenstadt-Paket - SPD sagt Erfolgskontrollen zu

Krefeld Am Tag vor der Ratssitzung versucht die SPD, die Anwohner des Drogenhilfezentrums zu beruhigen. Sie sagt regelmäßige Erfolgskontrollen aller Maßnahmen zu.

Die SPD-Fraktion hat zugesagt, beim „Stärkungspaket Innenstadt“ besonders darauf zu achten, dass die Belastungen für die City und für die Anwohner des künftigen Drogenhilfezentrums an der Schwertstraße wirksam reduziert werden. Maxi Leuchters, ordnungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, betont die Notwendigkeit einer regelmäßigen Erfolgskontrolle: „Wir werden uns für ein dauerhaftes Monitoring und Berichtswesen in den zuständigen Gremien einsetzen, das die Ergebnisse der Maßnahmen des Handlungsprogramms fortwährend dokumentiert und evaluiert. Eine Rückkopplung mit den relevanten Innenstadtakteuren soll dabei sichergestellt sein.“ Das Paket war am Freitag von Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD) vorgestellt worden.

Leuchters meldet sich am Tag vor der Ratssitzung zu Wort, in dem das Stärkungspaket auf der Tagesordnung steht. Die Sozialdemokraten versuchen mit ihrer Erklärung offenbar, tief besorgte Anwohner des geplanten Drogenhilfezentrums zu beruhigen. Wie berichtet, planen die Anwohner vor der Ratssitzung am Mittwoch eine Demonstration auf dem Theaterplatz und die Teilnahme an der Ratssitzung im Seidenweberhaus.