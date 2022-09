Geschwindigkeitsmessungen : Langzeit-Kontrolle: Stadt schafft zwei neue Blitzer an

Krefeld Die Stadt Krefeld will zwei neue Blitzerstationen anschaffen, bei denen es sich um sogenannte „semi-stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen“ handelt. Ziel der Neuanschaffung ist die Verbesserung der Luftqualität an bestimmten Straßen.

Die Stadt Krefeld will zwei neue Blitzerstationen anschaffen, bei denen es sich um sogenannte „semi-stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen“ handelt. Ziel der Neuanschaffung ist die Verbesserung der Luftqualität an bestimmten Straßen: Mit den neuen Blitzern können Straßen über einen längeren Zeitraum von sieben bis zehn Tagen überwacht werden; so soll die Geschwindigkeit insgesamt wirksam gedrosselt und der Ausstoß von Treibhausgasen (THG) deutlich effizienter gesenkt werden, als es mit Stichproben-Messungen von mobilen Blitzern möglich ist. So würde sich die Luftqualität verbessern. Kostenpunkt für die Anlagen: 452.000 Euro. Im Gegenzug werden drei veraltete mobile Anlagen Ende 2022 abgeschafft, deren Eichung nicht mehr möglich ist. Dies teilt die Stadt in einer Vorlage für den Ordnungsausschuss mit, der am 15. September tagt.