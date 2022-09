American Football : Krefeld Ravens fiebern dem Finale entgegen

Die Krefeld Ravens wollen ihre beeindruckende Vereinsgeschichte fortführen und in der Grotenburg den Aufstieg feiern. Foto: KR/Parbhjot Paulus

Krefeld Am Samstag geht es in der Grotenburg gegen die Wuppertal Greyhounds um den Aufstieg in die Regionalliga. Die Mannschaft wurde nochmals verstärkt, damit die größte Football-Party Krefelds gefeiert werden kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Die Uhr läuft. Wenn am Samstag um 15 Uhr die Footballer der Krefeld Ravens als verlustpunktfreier Tabellenführer den Zweiten Wuppertal Greyhounds in der Grotenburg empfangen, dann ist das ein Ereignis, das in Krefeld durchaus Sportgeschichte schreibt. Nie zuvor nannte ein anderes Team als Bayer/KFC Uerdingen die Grotenburg sein Heimstadion. Fortan werden die Ravens gleichsam als Untermieter neben dem KFC hier spielen.

Wohl selten oder nie pflügte ein Team gleich nach seiner Gründung derart durch die Ligen, wie es die Schwarz-Gelben tun. Seit gut 2.000 Tagen nach Vereinsgründung sind die Raben ungeschlagen. In ihrer fünfeinhalb Jahre dauernden Geschichte gaben sie nur zwei Punkte ab – einen davon im allerersten Spiel ihres Bestehens.

Info Ravens hoffen auf ausverkaufte Grotenburg „Rund 1.500 der erlaubten 2.000 Karten sind verkauft. Wir wollen die Hütte richtig zum Beben bringen“, sagt Dino Volpe. So empfehlen die Ravens, den online-Vorverkauf auf krefeld-ravens.de zu nutzen.

Nicht nur diese Serie wird am Samstag auf die Probe gestellt. Dieses Spiel entscheidet über den vierten Aufstieg in Serie. Gewinnen die Krefelder, spielen sie im kommenden Jahr in der Regionalliga. Verlieren sie mit mehr als zwei Punkten, dann ist Wuppertal so gut wie durch. Es ist also ein echtes Finale.

Die Ravens legten für die Partie noch einmal mächtig nach. Mit Runningback und Passempfänger Trey „Flash“ Hill kam ein Spieler, der gleich in seinem ersten Einsatz einen neuen Vereinsrekord mit fünf Touchdowns aufstellte. Passverteidiger Tommy Washington debütierte eine Partie später und wurde mit zwölf Tackles, also Situationen, in denen er den Gegner zu Boden brachte, gleich statistisch mit Abstand bester Akteur einer Defensive, die gegen Dortmund beim 60:6 kaum etwas zuließ. Hinzu kommen die aus der European League of Football geholten Jan-Niclas Dalbeck und Philip Weinzierl, oder die Rückkehrer Christopher Trautmann und Simon Hakes.