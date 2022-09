Jahresbericht Arbeitskreis Fremde Willich : Wie die Integration von Geflüchteten in der Pandemie funktioniert hat

Wie die Integration von Geflüchteten in der Pandemie funktioniert hat

Willich Der Arbeitskreis Fremde skizziert in seinem Jahresbericht, wie schwer es war, Kurse für Geflüchtete zu geben. Wegen der ankommenden Ukrainer wurde das Team erweitert.

Die vergangenen zwei Jahre der Corona-Pandemie haben auch die Arbeit des Arbeitskreises Fremde (AKF) Willich geprägt und beeinträchtigt, wie dieser im Jahresbericht 2021 skizziert. Zwischen Januar und Juni 2021 war das AKF-Zentrum in Schiefbahn gänzlich geschlossen. Man habe aber versucht, Kontakt zu den Geflüchteten zu halten und die Unterrichte ab Mitte Februar zumindest online anzubieten. Herausfordernd: Die meisten Teilnehmenden besaßen nur ein Handy , im Moltkedorf forcierte der AKF ein Verstärkung des W-Lans, um eine Teilnahme zu ermöglichen. Auch ein Deutsch-Spaziergang wurde angeboten, weil der Distanzunterricht für Sprachanfänger einige Schwierigkeiten beinhaltete.

In der zweiten Jahreshälfte lagen die Teilnahmen bei den Deutschkursen bei 938, in den ersten vier Monaten des Jahres 2022 wurde eine ähnliche Zahl erreicht, ab März, als erste Kriegsflüchtlinge ankamen, verdoppelten sie sich nahezu. Für Ukrainer wurde ein eigener Deutschkurs eingerichtet, elf neue Sprachhelfer konnten dazu gefunden werden, 25 helfen nun ehrenamtlich. Seit März gibt es auch ein Sprachtraining für Mütter mit Migrationshintergrund. Die Termine sind an die Kita-Zeiten der Kinder angepasst.