Projekt am Niederrhein : Studenten lernen Jugendarbeit vor Ort

Sie arbeiten gemeinsam an einer praxisnahen Ausbildung der Studierenden an der Hochschule Niederrhein: (von links nach rechts) Sonja Pommeranz, Leiterin des Fachbereichs Jugendhilfe, Norbert Axnick, Lehrbeauftragter an der Hochschule Niederrhein, Professor Janne Fengler von der Alanus Hochschule, Professor Peter Schäfer von der Hochschule Niederrhein und Silke Wintersig, Leiterin der Abteilung Jugend. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Der Fachbereich Jugendhilfe der Stadtverwaltung kooperiert mit mehreren Hochschulen im Bereich Soziale Arbeit. „Erforderlich sind Wissen, Kompetenz und Erfahrung“, so Professor Peter Schäfer von der Hochschule Niederrhein.

Ein weiteres Kooperationsfeld im Theorie-Praxis-Transfer bietet das Seminar der Hochschule „Aufgaben, Konzepte und Programme der öffentlichen Jugendhilfe“. Gastreferenten aus der Verwaltung berichten aus ihrer Praxis und die Studierenden erhalten so einen persönlichen Eindruck von den Menschen, die in der Jugendhilfe arbeiten. „Die Stadt Krefeld kann sich in diesem Seminar zudem als Arbeitgeberin präsentieren“, meint Sonja Pommeranz, Leiterin des Fachbereichs Jugendhilfe. Vier duale Studienplätze sowie neun Stellen für Berufseinsteiger halte die Stadt vor, unter anderem in der Bezirkssozial- und -jugendarbeit, im Kinder- und Jugendschutz und in der Jugendgerichtshilfe, so Pommeranz. Gemeinsam mit den anderen Akteuren will sie gerne die erfolgreiche Kooperation zwischen Hochschule und Stadt weiterführen.