Vorfall in Krefeld : Einbrecher hebeln Fenster auf

Krefeld Die Polizei hat am vergangenen Donnerstag zwei Einbrüche im Stadtteil Uerdingen registriert. Wie die Pressestelle der Behörde mitteilte, hebelten Einbrecher am Stadtpark zwischen 17.10 bis 19.50 Uhr ein Fenster einer Wohnung im Erdgeschoss auf.

Sie durchsuchten sämtliche Räume und entkamen anschließend unerkannt. Ob etwas gestohlen wurde, steht Angeben der Ermittler – derzeit noch nicht fest. Zwischen 11.30 und 20.30 Uhr kletterten Unbekannte über einen Holzzaun und gelangten so auf das Grundstück eines Reihenhauses an der Beethovenstraße. Anschließend brachen die Diebe ein Fenster im Erdgeschoss auf und stahlen Schmuck. Die Täter flüchteten unerkannt. „Schützen sie die Wohnung oder das Haus“, erklärt ein Sprecher der Polizei. „Eigentümer sollen den Tätern quasi einen Riegel vorschieben.“ Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz berät kostenlos und neutral. Hinweise von möglichen Zeugen an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.