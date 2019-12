Sanierung Sollbrüggen-Graben : Merkel sauer auf Kommunaldienst: „Ich habe die Schnauze voll“

Krefeld Die Entschlammung des Grabens im Sollbrüggenpark ist ein Dauerthema in der Bezirksvertretung Ost. Jetzt fand Bezirksvorsteher Merkel deutliche Worte.

Die letzte Sitzung der Bezirksvertretung Ost in diesem Jahr nutzte Bezirksvorsteher Wolfgang Merkel, um seinem Ärger Luft zu machen. Es ging einmal mehr um das leidige Thema Sollbrüggenpark, das die Bezirkspolitiker bereits seit 2016 beschäftigt. Damals hatten die Geschwister Katharina und Marcus Thome die Politik auf die dramatische Verschlechterung der Wasserqualität im Graben an der Musikschule aufmerksam gemacht. Als zentrales Problem diagnostizierten die Siebt- und Achtklässler damals die stetig zunehmende Algenblüte im Sommer, die eine starke Verschlammung des Gewässers zur Folge habe. Umweltdezernent Thomas Visser erklärte nach dem Vortrag der Gymnasiasten: „Ich kann mir gut vorstellen, dass hier kurzfristig etwas geschehen muss.“

„Ich habe die Schnauze voll“, polterte daraufhin Merkel. „Es kann nicht sein, dass ein politisches Gremium nicht informiert wird. Der Umgang mit diesem Thema trägt zur Politikverdrossenheit bei.“ Was sollten wohl die Geschwister von Krefelds Politik halten, wenn sich nach all den Jahren nichts am Zustand des Grabens ändert. Dabei hatten sie damals sogar schon Lösungsvorschläge geliefert. „Und bereits am 10. Mai 2017 wurde ein verbindlicher Fahrplan festgelegt, wie vorgegangen werden soll. Passiert ist nichts“, ärgert sich der SPD-Mann.