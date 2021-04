Kostenpflichtiger Inhalt: Einblick in die Studienwelt : Boys Day an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve

Das Studentenleben interessierte die Teilnehmer des Boys Day besonders. Die Studierenden konnten ihnen die Angst vor zu wenig Freizeit im Studium aber nehmen.

Kleve Es gibt immer noch Berufe, die als klassisch weiblich oder männlich gelten. Der Girls and Boys Day soll das ändern. An der Hochschule wurden die Studiengänge Gender and Diversity und Kindheitspädagogik vorgestellt.