Verkehrsänderungen : Tempo 70 auf der Untergath, Königstraße mit Fahrradstreifen

Krefeld Der Kommunalbetrieb hat neue Signalanlagen, neue Ampelsteuerungen und die Beschilderung auf Krefelds südlichem Autobahnzubringer aufgestellt.

Auf der Untergath gilt ab sofort im Abschnitt zwischen Kölner und Hauptstraße wieder „Tempo 70“. In den Kreuzungsbereichen Obergath/Untergath/Kölner Straße und Untergath/Hauptstraße bleibt es jeweils in beiden Fahrtrichtungen bei Tempo 50. Der Abschnitt der Untergath hat eine Länge von rund drei Kilometern mit sieben signalisierten Kreuzungen/Einmündungen und einer Fußgängerampel.

Nachdem die Bezirksregierung Düsseldorf dem Antrag der Stadt Krefeld gefolgt war, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 Stundenkilometer aus dem Luftreinhalteplan der Stadt zu streichen, hatte der Kommunalbetrieb neue Signalanlagen, neue Ampelsteuerungen und die Beschilderung auf Krefelds südlichem Autobahnzubringer aufgestellt. Erneuert wurde die Ampel an der Kreuzung Untergath/Bäkerpfad. Drei weitere Ampeln erhielten eine neue LED-Technik. Die Umstellung der Signalsteuerung wird am Montag, 23. Dezember, abgeschlossen. Durch die Verbesserung des Verkehrsflusses (Grüne Welle) mit einer geringeren Zahl an Halte-/Anfahr-Vorgängen sowie Standzeiten der Fahrzeuge wird eine Verringerung der Luftschadstoffbelastung entlang der Untergath, Kreuzungsbereiche Kölner Straße und Hauptstraße eingeschlossen, erwartet.