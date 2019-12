Dachstuhlbrand in Krefeld Linn : Feuerwehr entdeckt Cannabis-Plantage bei Löscharbeiten

Dachstuhlbrand in Krefeld Linn

Krefeld Am Mittwoch wurde die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in Linn gerufen. Bei ihren Löscharbeiten stießen sie auf 87 Cannabispflanzen.

Als die Feuerwehr am Mittwoch zu einem Dachstuhlbrand in die Linner Altstadt ausrückte, ahne sie nicht, dass sie dort auf eine Cannabis-Plantage stoßen würde. Der Hauseigentümer hatte den Dachboden zu einer Art Gewächshaus ausgebaut und dort 87 Cannabispflanzen gehegt und gepflegt. Ein Sachverständiger der Kriminalpolizei habe inzwischen ermittelt, dass ein technischer Defekt im Zusammenhang mit einer missbräuchlichen Nutzung der Stromzufuhr brandursächlich war, teilte die Polizei gestern mit. Gegen den Verantwortlichen werde nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Ferner werde geprüft, ob er sich der fahrlässigen Brandstiftung schuldig gemacht habe, so die Polizei weiter.