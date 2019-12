Aus den Stadtteilen : Die Unfallkreuzung Meyeshofstraße soll jetzt eine Ampel bekommen

So sieht die Planung für den Kreisverkehr aus. . Foto: Puvogel

Krefeld Der seit vielen Jahren geforderte Kreisverkehr wird nicht gebaut, obwohl die Planung fertig ist. Eine Ampel sei billiger und schneller realisierbar.

Die Planung für einen Kreisverkehr, der den Unfallbrennpunkt Meyeshofstraße/ Oberbenrader Straße sicherer machen soll, ist seit Jahren in der Mache, ohne dass sich irgendwas bewegt hat. Nun hat die Verwaltung sozusagen die Quadratur des Kreisverkehrs angekündigt: Er wird nämlich nicht gebaut. Stattdessen soll eine Ampelanlage aufgestellt werden.

Zwar ist die Planung für den einst favorisierten Kreisverkehr fertig und wurde der Bezirksvertretung West am Donnerstag vorgestellt. Doch die Experten der Stadt haben nun die Erkenntnis gewonnen, dass der Kreisverkehr nicht das Mittel der Wahl ist: Zum einen wäre er wesentlich teurer als eine Ampel. Die Stadt müsste mindestens 5600 Quadratmeter Flächen ankaufen, dadurch würden weitere Kosten entstehen. Zum anderen müssten Radfahrer im Kreisverkehr von der Straße geführt werden. Das sei so Vorschrift, weil er sich außerhalb einer geschlossenen Ortschaft befinde, erläuterte Hans Hamestuk vom Planungsamt. Die Befürchtung der Fachleute: Das Rückführen der Radler auf die Straße könnte neue Unfälle provozieren. Gerade die Sicherheit von Radlern soll aber an der Kreuzung verbessert werden.