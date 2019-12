Vorfall in Krefeld : 23-Jährige auf der Straße sexuell belästigt

(Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Krefeld Eine junge Frau ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Cracau von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 23-Jährige gegen 23.45 Uhr im Bereich einer Diskothek an der Dießemer Straße unterwegs.

Bereits dort war ihr ein Mann aufgefallen, der sie beobachtete. An der Kreuzung Dießemer Straße/Bahnstraße sprach der Unbekannte sie an und fragte, ob sie mit ihm befreundet sein möchte. Die Frau verneinte dies und setzte ihren Weg über die Oppumer Straße und Viktoriastraße weiter fort. Der Mann folgte ihr und hielt sie dann im Bereich des Kreisverkehrs zur Hardenbergstraße fest und fragte nach ihrer Handynummer. Kurz darauf berührte er sie unvermittelt in schamverletzender Weise. Die 23-Jährige konnte den Täter von sich wegdrücken, woraufhin er flüchtete. Das Opfer blieb unverletzt. Der Täter ist 25 bis 29 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Er hat ein schmales Gesicht, braune Augen sowie schwarze, kurze, wellige Haare. Der Mann trug eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke der Marke „Naketano“ mit grünem Kragen. Er sprach gebrochenes Deutsch und Englisch.

Möglicherweise sind weitere Frauen betroffen. Sie werden gebeten, sich zu melden. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(jon)