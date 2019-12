Aus den Stadtteilen : Initiative will Westwall-Markt stärken

Krefeld Die Gruppe „Krefelder Freunde“ sammelte mit einem Fragebogen Vorschläge von den Marktbeschickern.

Seit Jahren schrumpft der Wochenmarkt auf dem Westwall. Vor allem der Termin am Dienstag wird stetig schlechter besucht, und auch die Beschicker sind entsprechend unzufrieden. Bereits im Programm vor seiner Wahl hatte Oberbürgermeister Frank Meyer versprochen, das Thema anzugehen. „Doch passiert ist bis heute wenig bis nichts“, sagt Sabine Höntzsch. Sie ist Mitglied der Interessengruppe „Krefelder Freunde“, die sich zusammengefunden hat, um Ideen zu sammeln, die das Leben in Krefeld verbessern, und sie im Dialog mit der Stadt vorzubringen.

„Weil von der Stadt bis dato nichts geschehen ist, haben wir uns des Themas angenommen. Wir haben einen Fragebogen ausgearbeitet, den wir allen Marktbeschickern gegeben haben. Von gut 40 Fragebögen haben wir immerhin 24 Rückläufer erhalten. Ich denke, das ist eine sehr gute Quote und zeigt, dass die Beschicker den Markt erhalten wollen“, sagt Höntzsch. Allerdings hätten viele der Anbieter auch klar gesagt, dass sie darüber nachdächten, den Markt zumindest am Dienstag nicht mehr aufzusuchen, was den Tod des Dienstags-Marktes an diesem Ort bedeuten könnte.