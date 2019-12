Kostenpflichtiger Inhalt: 25 Millionen Euro teures Projekt : Krefeld soll Deutschlands Surf-Mekka werden

Die künstliche Lagune zum Surfen soll 22.000 Quadratmeter Wasserfläche bekommen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Ab 2023 sollen 200.000 Sport- und Freizeitbegeisterte jährlich den neuen Surf-Park am Elfrather See besuchen. 25 Millionen Euro will der Projektentwickler Elakari aus Monheim in Deutschlands Pilotprojekt mit Gastronomie, Camping, Naherholung und Events auf 90.000 Quadratmetern Fläche investieren.