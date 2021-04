Hochschule in Kamp-Lintfort : Deutschlandstipendium für Laura Jansen

Kamp-Lintfort Im Förderjahr 2020/21 kamen erneut 56 Studierende in den Genuss der Förderung. Eine davon ist Laura Jansen, Studentin der Arbeits- und Organisationspsychologie im sechsten Semester. Die Hochschulstudentin traf sich mit dem Campus-Förderverein in Kamp-Lintfort zum Austausch.

Seit vielen Jahren unterstützt der Förderverein Campus Camp-Lintfort das Deutschlandstipendium an der Hochschule Rhein-Waal. In dieser Woche trafen Vorsitzender Andreas Kaudelka, Geschäftsführer der Stadtwerke in Kamp-Lintfort, und Brigitte Jansen, wir4-Wirtschaftsförderung, die Stipendiatin Laura Jansen auf dem Campus der Hochschule in Kamp-Lintfort zum gegenseitigen Kennenlernen. Mit dem Deutschlandstipendium werden an der Hochschule Rhein-Waal Studierende mit herausragenden Leistungen und besonderem fachlichen oder sozialen Engagement finanziell und ideell unterstützt.

Im Förderjahr 2020/21 kamen erneut 56 Studierende in den Genuss der Förderung. Eine davon ist Laura Jansen, Studentin der Arbeits- und Organisationspsychologie im sechsten Semester. Laura Jansen berichtete, was ihr das Deutschlandstipendium bedeutet und wie froh sie über die Gelegenheit zum Kennenlernen und Netzwerken ist. Besonders, da Corona-bedingt nahezu alle Veranstaltungen bisher ausgefallen seien.

Die Vernetzung von Förderern mit den Stipendiaten sind ein wesentliches Ziel des Deutschlandstipendiums. Das traditionelle Stipendiendinner, auf dem sich Förderer und Stipendiaten normalerweise kennenlernen, konnte unter den derzeitigen Umständen leider nicht stattfinden. Das Treffen auf dem Campus im Freien sollte so zumindest in kleinem Rahmen einen persönlichen Austausch ermöglichen. „Die Vernetzung der regionalen Wirtschaft und der Hochschule ist uns als Förderverein ein ganz wesentliches Anliegen. Durch die Übernahme von Deutschlandstipendien sind in den Jahren viele persönliche Kontakte zwischen Studierenden und Unternehmen entstanden, aus denen sich Studierendenprojekte, Praktika oder Abschlussarbeiten entwickelt haben und die eine Perspektive für eine Einstellung in die Unternehmen der Region bieten“, beschreibt Andreas Kaudelka. Für Laura Jansen bedeutet das Deutschlandstipendium Auszeichnung und Ansporn zugleich. „Das Stipendium erhalten zu haben, erfüllt mich mit großem Stolz und hat mich zusätzlich motiviert und befähigt, mich meinem Studium ambitioniert zu widmen“, erklärt die Studentin.