Auszeit in Uerdingen : Rhine Side 2019 – ab Juli wird getanzt

Karim, Eileen, Laurince und Alois haben es sich bequem gemacht und genießen die tolle Atmosphäre der „Rhine Side 2019“ am Uerdinger Rheinufer. Foto: Fabian Kamp

Krefeld Das Konzept sieht vor, dass es niemals so laut ist, dass die Gäste sich nicht mehr unterhalten können. Deshalb sind auch keine ausufernden Partys oder große Musikveranstaltungen vorgesehen. Rhine Side bietet Platz für 400 Besucher.

Im Liegestuhl sitzen, die Füße im Sand und dabei schauen, wie langsam die Schiffe vorbeifahren. Allein der Gedanke daran löst bei vielen direkt Urlaubsgefühle aus. Eine kleine Auszeit dieser Art ist ab sofort wieder in Uerdingen, direkt am Rhein möglich – Rhine Side 2019 hat eröffnet und lädt im nunmehr dritten Jahr zum Verweilen in angenehmer Atmosphäre und dem Genuss unterschiedlichster künstlerischer Darbietungen ein. Dank des nahezu karibischen Wetters am Wochenende, war das einzigartige Ausflugsziel bereits in den ersten Tagen gut besucht.

Knapp 400 Gästen bietet das Gelände am Uerdinger Zollhof bequem Platz. „Wir haben hier einen schönen Durchlauf“, sagt zufrieden Uwe Rutkowski, 1. Vorsitzender des Uerdinger Kaufmannsbunds, der die Off-Location am Rheinufer gemeinsam mit dem Stadtmarketing organisiert hat. „250 bis 300 Menschen sind immer hier.“ Das Alter sei dabei völlig gemischt. Während an einem Tisch eine Gruppe kichernder junger Frauen in Sommerkleidchen und Flipflops sitzt, trudelt gerade eine Sitzgruppe weiter eine gutgelaunte Gruppe von Männern und Frauen im Rentenalter ein, offensichtlich zum Zwischenstopp auf ihrer Radtour. „Schauen sie sich mal um“, fordert Rutkowski auf, „Sehen Sie hier irgendwo Handydisplays?“ Die Antwort lautet ganz klar: nein. „Genau das ist hier das Schöne. Die Leute kommen tatsächlich, um miteinander zu kommunizieren. Manche bringen auch ein Buch mit und chillen gemütlich in einem Liegestuhl.“ Wie zum Beispiel die zwei jungen Männer, die am Ende des Geländes die Abendstimmung mit Blick auf den leise vorbeiziehenden Fluss genießen.

Info Das Rhine-Side-Gelände befindet sich am Zollhof Das Rhine Side Gelände befindet sich Am Zollhof 6 in Uerdingen. Geöffnet ist montags bis donnerstags von 15 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 13 bis 23 Uhr sowie sonntags von 13 bis 21 Uhr.

Das Konzept sieht vor, dass es niemals so laut ist, dass die Gäste sich nicht mehr unterhalten können. „Deshalb werden Sie bei uns auch keine lauten Partys oder große Musikveranstaltungen erleben“, erläutert Rutkowski. Veranstaltungen gibt es dennoch vielfältige. So sind etwa zahlreiche kleinere Auftritte von Singer-Songwritern geplant, die alle eher akustisch als elektronisch unterwegs sind, darunter auch eine Liveband mit kubanischer Musik. Wer mehr auf klassische Töne steht, der darf sich auf den Cellisten und Kammermusiker Linus Weber freuen. Und freitags gibt es unter dem Motto „Afterwork“ Loungemusik mit DJ Matthias Rutkowski, die die Gäste sanft vom Arbeits- in den Wochenendmodus gleiten lässt.

Nicht nur Zuhören und Genießen steht bei Rhine Side auf dem Programm. Auch das Mitmachen soll nicht zu kurz kommen. „Wir sprechen natürlich mit unseren Gästen und hören dabei immer mal Ideen, die wir dann auch wirklich in die Tat umsetzen“, verrät Rutkowski. So wird in diesem Jahr zum ersten Mal Tanzen für alle angeboten. Ab Juli können die Gäste bei einer Tanzlehrerin aus Willich Salsa und Tango Argentino lernen und im Anschluss das Gelernte gleich beim Tanzabend unterm Sternenhimmel umsetzen. „Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, Paar, Single oder in der Gruppe, jeder ist willkommen“, betont Rutkowski. Wer sich hingegen mehr für Kunst interessiert, kann bei immer wieder neuen Kunstaktionen die Werke bestaunen oder auch selbst aktiv werden und bei einer Krefelder Künstlerin auf dem Gelände der Rhine Side gestalterische Kurse besuchen. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen und auch der Besuch des Rhine Side-Geländes sind kostenfrei, lediglich für die Kunstkurse entstehen Materialkosten. Zu finden sind alle Angebote in dem Programmflyer, der in diesem Jahr erstmalig monatlich erscheint, und nicht, wie in den Vorjahren, einmalig für die Gesamtdauer.

Da Geselligkeit mit einer guten Verköstigung einhergeht, ist selbstverständlich auch für selbige gesorgt. Immer donnerstags ab 18 Uhr stellen sich Krefelder Vereine für die Besucher an den Grill, wobei der komplette Erlös dem jeweiligen Verein zugutekommt, wie Rutkowski betont, und jeden Mittwoch ab 15 Uhr gibt es den saftigen Rhine Side Burger. Frische selbstgemachte Salate, Ofenkartoffeln und Würstchen sind jeden Tag erhältlich. „Uns ist wichtig, dass das hier unter Kontrolle bleibt und nicht ausartet. Nicht nur, aber auch wegen der Nachbarn, die in der direkten Nähe wohnen“, sagt Rutkowski. Deshalb gebe es auch keine harten Spirituosen auf dem Rhine Side-Gelände, sondern ausschließlich Wasser, Softdrinks, Bier und Wein.