Chorkonzert : „Die Geisterbraut“ bietet Gefühlskino

Krefeld Dvoraks Werk erinnert an eine Gruselballade und kommt einem musikgeschichtlichen Unikum gleich, sagt Chordirektor Michael Preiser.

Da sitzt die Jungfrau am heimischen Fenster und betet und weint, schmachtet dem fernen Geliebten hinterher. „Weh mir, ach weh“, seufzt die Sopranistin in höchsten Tönen und droht dem verlöschenden Tag mit Selbstmord. Da pocht es an der Tür, der Jüngling, natürlich ein Tenor, tritt ein und verspricht der Holden die Ehe noch in dieser Nacht, sie solle sich nur sputen. Und dann beginnt ein schauerlicher Ritt durch Feld, Tann und Flur, erlköniggleich, nur im Ton des großen slawischen Spätromantikers Antonin Dvorak. Der hat das große Orchester aufgeboten, eine fulminante Chorpartie komponiert und einem Erzähler-Bariton viel zu singen gegeben. Die Geschichte entwickelt sich zum Horror-Trip, denn der ersehnte Jüngling ist längst verblichen, sein Geist entführt die Braut. Die muss in immer rasenderer Fahrt Kreuz, Ring und Amulett wegwerfen, damit das Paar rechtzeitig zum Ziel kommt. Doch, oh Scheck, nicht in die Kirche führt die Reise, sondern auf den Gottesacker, an des Untoten offenes Grab.