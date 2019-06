Krefeld : OB-Wahl: Fricke plädiert für Pakt mit CDU

Otto Fricke (FDP), haushaltspolitischer Sprecher seiner Bundestagsfraktion, ist in Uerdingen geboren und lebt in Krefeld. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Krefeld Die Grünen verhandeln bereits mit der SPD, ob sie Frank Meyer mittragen. Jetzt plädiert der FDP-Politiker dafür, dass auch CDU und FDP sich auf einen Kandidaten einigen. Eine eigene Kandidatur schloss Fricke aus.

Der Krefelder FDP-Bundespolitiker Otto Fricke empfiehlt FDP und CDU in Krefeld, mit einem gemeinsamen Kandidaten für die nächste Oberbürgermeisterwahl im September 2020 ins Rennen zu gehen. Ein starker Oberbürgermeister brauche „gerade in Zeiten, in denen die Räte parteipolitisch immer bunter werden und die Grünen inzwischen auch in Krefeld vor der SPD liegen, eine möglichst breite Unterstützung im Rat“, sagte Fricke im RP-Gespräch, „es wäre deshalb strategisch klug, wenn CDU und FDP ihre Kräfte bündeln, sich unabhängig von der Parteizugehörigkeit auf einen kompetenten Kandidaten einigen und diesen dann auch im Rat unterstützen.“

Oberbürgermeister und Räte werden in NRW künftig wieder gemeinsam gewählt. Der nordrhein-westfälische Landtag verabschiedete am 2013 das „Gesetz zur Stärkung der kommunalen Demokratie“, mit dem die Wahltermine von kommunalen Vertretungen und Hauptverwaltungsbeamten zusammengelegt werden. Dazu wurde die Amtszeit der Räte und der Bezirksvertretungen einmalig von fünf auf sechs Jahre verlängert und die Amtszeit der Oberbürgermeister dauerhaft von sechs auf fünf Jahre verkürzt. Ab 2020 finden die gemeinsamen Wahlen dann regelmäßig in fünfjährigem Abstand statt.

Augenhöhe ist ein wichtiges Stichwort. Bei der OB-Wahl im Jahr 2015 ist ein Zusammengehen von CDU und FDP laut Fricke daran gescheitert, dass die CDU die FDP nicht früh genug eingebunden hat. Es wäre auch 2015 klug gewesen, „wenn die CDU dazu bereit gewesen wäre, mit uns Liberalen nach einem geeigneten Kandidaten zu suchen“, sagte Fricke. Zum Hintergrund: Die CDU war 2015 mit dem in Krefeld lebenden Mülheimer Dezernenten Peter Vermeulen ins Rennen gegangen. Er wäre als wirtschaftsaffiner politischer Kopf mit viel Verwaltungserfahrung inhaltlich für die Liberalen tragbar gewesen. Doch, so Fricke, „leider suchten damals die Konservativen den ernsthaften Kontakt mit der FDP erst, als sie ihren Kandidaten bereits ausgewählt und öffentlich vorgestellt hatten“. Das sei als Versuch gesehen worden, „die FDP in ihrer schwersten Krise zum Anhängsel der Union zu machen. Für sowas steht meine FDP aber grundsätzlich nicht zur Verfügung und ich kann nur jeder Partei, in Krefeld aktuell etwa den Grünen, raten sich niemals unter Wert zu verkaufen“, so Fricke. Hintergrund: Die FDP war 2013 aus dem Bundestag geflogen und kämpfte um ihre Existenz und den Wiedereinzug in den Bundestag (der 2017 gelang).