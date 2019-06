Feuerwehr stellt sich vor : Rettungskräfte zeigen sich beim Blaulichttag in Hüls

Rettungskräfte zeigen sich beim Blaulichttag in Hüls

Beim Blaulichttag in Hüls erfuhren die Besucher viele interessante Neuigkeiten über den Einsatzalltag von Polizei, Feuerwehr und anderen Helfern. Foto: Schalljo/schalljo

Krefeld In Hüls hat sich jetzt die Feuerwehr einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.

Sabine Mohren von der Krefelder Rettungshundestaffel trägt ein Geschirr ähnlich dem, das Bergsteiger tragen. Ihr Hund Dori, ein ein Jahr alter X-Herder, trägt seinerseits ein Geschirr. Mit diesem wird er an seine Hundeführerin geschnallt, die wiederum unter der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr hängt. Die Leiter wird angehoben und Mohren und Dori schweben über dem Hülser Marktplatz. Dieses „Flughund“ genannte Manöver nutzen die Rettungskräfte, um Suchhunde beispielsweise über einen Fluss zu setzen. Der Hund muss dafür seiner Führerin vollständig vertrauen.

„Dori hat heute erstmals dieses Manöver erlebt. Sie hat es hervorragend gemacht“, erzählt Mohren. Nachdem der Hund wieder festen Boden unter den Füßen hat zeigt sie ihm den Korb der Drehleiter. Damit ist dieser Teil der Vorführung abgeschlossen. Zuvor hatten Feuerwehr und Rotes Kreuz gezeigt, wie eine Person aus dem ersten Stock, in diesem Fall des Hülser Rathauses, gerettet wird. Unter der Beschreibung von Ulf Tappert, seines Zeichens Leiter der Krefelder Rettungshundestaffel und ehemaliger Berufsfeuerwehrmann, der die Aktionen der Retter über Lautsprecher kommentierte, zeigten die Retter ihr Können.

„Als der Hund geflogen ist, das war spannend“, erzählt die sieben Jahre alte Fiona lächelnd, wenn auch etwas schüchtern, nachdem sie gerade aus dem Feuerwehrauto gestiegen ist. „Das Auto war auch toll. Ich habe so eins noch nie gesehen“, fährt sie fort. Gerade für Kinder ist der Blaulichttag beim Hülser Frühlingsfest gedacht. Sie bekommen viel geboten. Die Wasserwacht, die zum DRK gehört, bietet einen Kettcar-Parcours an. Auch demonstriert sie Drohnen, mit denen die Retter Vermisste suchen oder Gefahrenlagen analysieren. Und auch Rettungs-Jetski wird gezeigt. Das Gefährt schafft 100 Stundenkilometer und ist auch für flaches Wasser geeignet. Mit einer „Sled“ genannten Bahre am Heck können Personen leicht aus dem Wasser geborgen werden.