Stadtentwicklung Krefeld : Räumungsarbeiten für Neubaugebiet am Krützboomweg haben begonnen

(RP) In Fischeln laufen jetzt mit der Räumung des Baubereiches die Vorbereitungen für ein neues Wohngebiet an. Die Nachfrage nach hochwertigem und zeitgemäßem Wohnraum zur Eigentumsbildung ist auch in Krefeld ununterbrochen hoch. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans 784, im Bereich westlich Krützboomweg zwischen Anrather Straße und Hanninxweg in Fischeln, ist die Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebietes mit Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften geplant. Die Entwicklung des Bebauungsplangebietes findet durch die Stadt Krefeld in Zusammenarbeit mit der NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH statt. Zur Entwicklung des Bereichs zum Allgemeinen Wohngebiet gehört es, die Erschließung der Neubebauung über die vorhandenen Straßen sowie neue Wohnwege zu sichern und die aus der Stadtteilmitte kommende Grünverbindung bis zum Ortsrand weiterzuführen. Es handelt sich um das erste von der Stadtverwaltung Krefeld in Eigenregie erschlossene und vermarktete Neubaugebiet seit der „Solarsiedlung“ in Oppum vor rund 20 Jahren.