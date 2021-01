Wirtschaft in Krefeld : 10.000 Kleinunternehmer denken an Geschäftsaufgabe

Krefeld Soloselbstständige und Kleingewerbetreibende sind von der Corona-Krise besonders betroffen. Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein befragte die Zielgruppe in Krefeld und anderswo.

Kleinunternehmer trifft die Corona-Krise besonders hart. Soloselbstständige und Kleingewerbetreibende sind vorrangig die Leidtragenden der pandemie-bedingten Einschränkungen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein im Dezember und Januar in Krefeld, Mönchengladbach und den Kreisen Viersen und Neuss durchgeführt hat. „Der Großteil unserer Mitgliedsunternehmen sind Kleingewerbetreibende, diese Firmen stehen jetzt ganz besonders unter Druck“, sagt IHK-Präsident Elmar te Neues. „Sie leisten einen wesentlichen Beitrag für unsere Wirtschaftskraft am Mittleren Niederrhein.“ Der IHK-Präsident appelliert, die besondere Situation der Kleingewerbetreibenden bei der Ausgestaltung staatlicher Hilfen stärker zu berücksichtigen. An der Befragung haben rund 350 Kleinunternehmer teilgenommen. Kleingewerbetreibende sind Unternehmer, die nicht im Handelsregister eingetragen sind. Im Bezirk der IHK Mittlerer Niederrhein sind dies knapp 48.000, also zwei Drittel aller Mitglieder.