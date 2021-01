Wirtschaft in Krefeld : Lieblingsagentur begleitet Digitalisierung von 2000 Tankstellen

Krefeld Die Krefelder Spezialisten für Kommunikation und Markeninszenierung haben ihren Kunden aus der Energiebranche bei einer dezentralen Veranstaltungsreihe in Form von mehr als 30 Schulungen unterstützt.

Die Lieblingsagentur GmbH mit Sitz im Campus Fichtenhain geht nach eigenen Angaben „positiv denkend und gut aufgestellt ins neue Jahr“. Die Agentur für Kommunikation und Markeninszenierung hat mit den Kunden und den Schwesteragenturen Alternativ-Konzepte entworfen und geprüft, die auch in Zeiten der Corona-Krise funktionieren sollten. So seien rein virtuelle und hybride Veranstaltungen bereits mehrfach bei Kunden aus den Branchen Automobil, Pharma und Handel eingesetzt worden und auch im ersten Halbjahr noch fest eingeplant.

Darüber hinaus erfreut sich die Lieblingsagentur weiterhin ihrer vielen Stammkunden, die „glücklicherweise auch in den schwierigen Zeiten an uns festhalten“, so ein Agentursprecher. Zusammen seien weitere Aufgabenfelder und Lösungsansätze gefunden und definiert worden. So hätten die Krefelder ihren Kunden aus der Energiebranche nicht nur bei einer dezentralen Veranstaltungsreihe in Form von mehr als 30 Schulungen unterstützen dürfen, sondern seien bei der Digitalisierung der Kundenprodukte und Dienstleistungen vor Ort gewesen. Die Digitalisierung von etwa 2000 Tankanlagen sei unter anderem eines der Ergebnisse gewesen.